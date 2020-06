Bruno BERTIN (2/2) - Aujourd'hui Sylvain et Sylvette et les autres...

Michel Cordeboeuf reçoit Bruno Bertin, et ses éditions P'tit Louis. Créateur de rêves pour petits et grands, il nous conte en deux épisodes la saga de cette magnifique aventure éditoriale riche de beaucoup de titres passionnants parmi lesquelles les séries de Vick et Vicky et Sylvain et Sylvette.

Pour en savoir plus : https://www.editionsptitlouis.fr/