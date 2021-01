Bruxelles 43 - B. Deville (Anspach) / L'oiseau rare - C. Simon (Grand Angle)

Pour ce premier Entre les Cases de l’année 2021, Delphine Freyssinet vous propose un retour dans le passé !



Première étape, Bruxelles en 1943.



Comment c'était la vie sous l'occupation?



“Bruxelles 43” la BD publiée par les éditions Anspach nous le décrit très bien, entre rationnement, marché noir, bombardements, rafles de juifs, passivité, collaboration, résistance et amitiés trahies. Une BD signée Patrick Weber au scénario, Baudouin Deville au dessin et Bérengère Marquebreucq aux couleurs.

Et Baudouin Deville est le 1er invité d'Entre les Cases



Ensuite, on continue à remonter le temps, pour faire escale à Paris à la fin du 19ème siècle, grâce à "Eugénie", 1er tome de cette série "L’oiseau rare" publiée chez Grand Angle.

Eric Stalner est l’auteur des dessins et il cosigne le scénario avec Cédric Simon. Cédric Simon lest le 2ème invité.



A noter que le tome 2 "La grande Sarah" vient de sortir.