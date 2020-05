« C’est au-dehors que je vous cherchais » Saint Augustin 5/5

Les confessions de Saint Augustin, chapitre XXVII, ravissement du coeur devant Dieu.

"Je vous ai aimée tard, beauté si ancienne, beauté si nouvelle, je vous ai aimée tard. Mais quoi ! Vous étiez au-dedans, moi au-dehors de moi-même; et c'est au-dehors que je vous cherchais; et je poursuivais de ma laideur la beauté de vos créatures. Vous étiez avec moi, et je n'étais pas avec vous; retenu loin de vous par tout ce qui, sans vous, ne serait que néant. Vous m'appelez, et voilà que votre cri force la surdité de mon oreille; votre splendeur rayonne, elle chasse mon aveuglement; votre parfum, je le respire, et voilà que je soupire pour vous ; je vous ai goûté et me voilà dévoré de faim et de soif; vous m'avez touché, et je brûle du désir de votre paix."