Cadavres et enquêtes

Une sélection de romans noirs et de polars pour passer de bonnes heures au chaud sous un plaid...



Son espionne royale, Rhys Bowen, ed. Robert Laffont

Et mon coeur restera de glace, Eric Cherrière, éd. Belfond

Là où chantent les écrevisses, Delia Owens, éd. du Seuil

Les disparus de Pukatapu, Patrice Guirao, éd. Robert Laffont

La Mère Michel a perdu son chat, Sophie d eMullenheim et Marine Gosselin, éd. Mame



Et en musique :

Partir ailleurs, Scars

Je vais ouvrir vos tombes, Laurent Grzybowski