Café associatif à Bonnes - Week-end régional des communautés de l'Arche

Première partie :



Une démarche récente a vu le jour à Bonnes, dans l'extrême sud de la Charente. Un café associatif a ouvert ses portes en décembre 2018 dans la commune de Bonnes à l’extrême sud de la Charente. Ce lieu se veut ouvert, convivial avec des propositions larges régulières et ponctuelles dans un esprit de partage.

Patrick Chlasta, l’un des deux présidents, explique la démarche et ce qui anime le "Bonn'art café".





Deuxième partie :



Les communautés de l’Arche savent se retrouver pour faire la fête ensemble…

Un week-end régional s’est à nouveau vécu samedi et dimanche dernier à La Merci à Courbillac. Une occasion de commencer à célébrer les 50 ans de cette communauté, la deuxième fondée par Jean Vanier autour de personnes ayant un handicap mental.

Avec nous, Luc de Bry, responsable des ressources humaineà L'Arche La Merci, Lisette Davion et Julie Laguère, membres de cette communauté.