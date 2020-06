Cap sur Panama ou le récit d'un groupe de jeunes qui ont rejoint les JMJ par la mer

Des côtes bretonnes au canal de Panama, en passant par le continent africain, ils traversent une dizaine de pays entre lesquels ils découvrent la navigation et la contemplation, la vie en communauté et le pardon, la présence vivante et diverse de l’Église dans le monde et l'union de prière.

Une aventure palpitante de 5 mois qui laissa Marie les guider et Dieu prendre la barre pour atteindre ensemble de superbes sommets !

https://www.youtube.com/watch?v=ZlQnwg6N5ns