" Carbone et Silicium " primé et " Pacific Palace ", ou le retour de Spirou

" Réfléchir sur la condition humaine, Carbone et Silicium représentent chacun deux visions du monde qui s’opposent. Le monde de la raison opposé au monde des émotions. Le monde de l’intelligence face à celui du désir. " - Mathieu Bablet



"Carbone & Silicium", Bd de Science Fiction de 272 pages signée Mathieu Bablet aux éditions Ankama, a reçu en ce début d’année le prix de la BD Fnac France Inter. Sorti en librairie en août dernier, l’œuvre va bénéficier d'une mise en avant supplémentaire qui en vaut la peine. Vision réaliste d’un futur proche, l’anticipation apportera sans doute des réponses aux questionnements actuels en disséquant le monde présent. Inertie face aux problèmes sociaux et environnementaux, manque de solidarité et responsabilité de la société qui courre à sa perte.



Au milieu du 21e siècle, deux androïdes nés du progrès de la recherche en intelligence artificielle voient se dégrader la planète : réchauffement climatique, raréfaction des ressources naturelles, vieillissement de l'humanité, problèmes éthiques liés aux technologies. Ils mèneront leurs propres expériences, devenant observateurs d’une humanité à bout de souffle, incapable de faire face aux désastres écologiques, politiques, économiques et sociaux qu’elle a engendrés.



" C’est parce que l’humain est incapable d’agir en tant qu’espèce que les écarts de richesse se sont creusés, que personne n’a voulu faire suffisamment d’efforts pour sauver l’environnement et qu’on a laissé la violence du système gagner. " réfléchit l’un des 2 robots nommé Silicium. Et Carbone de lui répondre : " Au lieu de nous répéter sans cesse en faisant les mêmes erreurs, détruisant notre environnement comme les humains, par peur de perdre le socle sur lequel nous avons bâti notre réalité, nous ferons comme l’univers, nous nous réinventerons à l’infini. Car la sagesse et l’intelligence ne sont que collectives. "



Inspiré par Blade Runner, le réalisateur Michel Gondry, Isaac Asimov ou Alain Damasio en littérature ou encore certains mangas, ce travail graphique et de récit a pris 4 ans à l’auteur. " J'ai beaucoup lu de scientifiques, d'économistes qui ont réfléchi à ces questions. Le but était de me nourrir d'eux pour raconter cette histoire sur des thèmes et des urgences qui ne sont pas que de science-fiction ", a expliqué l’auteur dont c’est le troisième album.



2021 démarre bien côté BD : le 8 janvier est attendu le Spirou de Christian Durieux chez Dupuis.



Nouveau venu dans la collection le Spirou de " Pacific Palace " dans lequel l'auteur bruxellois Christian Durieux imagine un hôtel au bord d’un lac qui accueille un dictateur déchu pour poser son intrigue. Fantasio, frustré de ne plus être journaliste, se retrouve pourtant au coté de son acolyte et groom. Avec Pacific Palace, le dessinateur livre autant une romance qu’un thriller politique au réalisme sombre qui participe à l’ambiance des lieux.