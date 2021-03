Ce pays où coulent le lait et le miel

Dans cette émission, Cindy nous parle du livre « Une Histoire des abeilles » de Maja Lunde, publié en 2015 et traduit en français par Loup-Maëlle Besançon (Éditions Presses de la Cité, 2017). Bertrand nous fait la lecture du poème du mois, « Le Manteau impérial », écrit par Victor Hugo et publié en 1853 dans le recueil « Les Châtiments ». Bertrand poursuit avec la lecture d’un extrait du livre IV des « Géorgiques » de Virgile, dans une traduction d’Eugène de Saint-Denis publiée pour la première fois en 1956 (Éditions Les Belles lettres). Cindy nous présente ensuite deux livres norvégiens recommandés par Michèle : « Les Oiseaux » de Tarjei Vesaas, publié en 1957 et traduit et présenté par Régis Boyer (Éditions Plein Chant), et « Le Demi-frère » de Lars Saabye Christensen, publié en 2001 et traduit par Jean-Baptiste Coursaud (Éditions Le Livre de Poche, 2006). Pour finir, Bertrand fait un parallèle curieux entre un passage du livre IV des Géorgiques avec un autre, extrait du Livre de l’Exode dans l’Ancien Testament.

