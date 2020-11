« Il fallait que je te dise, Hélène, tu comprends !

Avant de m’éclipser définitivement, je me le devais. Pour moi. Pour être en paix avec moi-même.

Et puis pour que tu me pardonnes aussi… »

Une histoire bouleversante de Franck Bellucci, un auteur orléanais qui viendra lui-même conter à l’antenne de RCF.