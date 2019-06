Cécilia Dutter "La loi du père" éd. du Cerf

"La loi du père" de Cécilia Dutter est le récit poignant d'une enfance blessée par un père qui ne sait pas aimer. Devenue mère, l'auteur revient sur son passé pour expliquer, tenter de comprendre et surtout pardonner à celui qu'elle devine plus blessé lui-même que véritablement méchant. Un récit poignant, sobre et riche d'espérance.