Cédric Anastase, ou comment évangéliser pour les pas doués

Cédric Anastase, jeune prêtre, éducateur dans l'âme, vient nous partager sa joie à travers la présentation de son dernier livre "L'évangélisation pour les pas doués". A travers l’Évangile, Evangelii Nuntiandi, la vie des saints et des témoignages il onus livre l les clés d’une juste évangélisation : l’amitié, le témoignage de vie, la charité entrainante, une foi nourrie et éclairée, pour en arriver à la parole humble, courageuse et explicite.