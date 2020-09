Céline Santini - Petit scarabée

Caroline Leddet reçoit cette semaine Céline Santini, écrivain, coach et blogueuse, pour nous parler de " Petit scarabée ", sa série de livres pour les 5-12 ans.

Des graines d'éveil aux petites choses de la vie à partager avec ses enfants.

Caroline Ldeet nous présente " Petit scarabée vit ses émotions ", " " petit scarabée agit pour la planète " et " Petit scarabée deviendra grand".

Des livres paru aux éditions First.