Centre des métiers d'art de Charente - LIPPI lauréat des Trophées INPI

Première partie :



L'association devenue collectif du Centre des Métiers d’art de Charente cherche à se projeter malgré l’annulation du Salon Partage qui aurait dû avoir lieu ce week-end à Angoulême… Malgré tout, les initiatives, les idées sont là pour rebondir et avancer dans un contexte difficile…

Corinne Siot, créatrice de marionnettes et autres créatures, et Aurélie Lassoutière, plasticienne de mode, sont nos invitées…





Deuxième partie :



L’approche développée par LIPPI depuis une petite dizaine d’années fait la différence…

En tout cas, elle permet à l’entreprise de Mouthiers-sur-Boëme d’être lauréate cette année des Trophées de l’Institut National de la propriété industrielle… précisément dans la catégorie Design. Et c’est bien un choix, une orientation prise par LIPPI d’approcher autrement la conception des produits et aménagements extérieurs.

Avec nous, Pierre-Yves Laurent, le responsable du rayonnement de la marque LIPPI.