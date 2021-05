" Certains coeurs lâchent pour trois fois rien " de Gilles Paris

Le jeudi 20 mai à 17h30, rencontre avec l'écrivain Gilles Paris à la librairie Doucet. Ancien journaliste, Gilles Paris a publié en début d'année aux éditions Flammarion, " Certains cœurs lâchent pour trois fois rien ", un ouvrage qui aborde le sujet sensible et complexe de la dépression. Un thème qu'il connaît bien, car lui même est passé par là, à huit reprises. Marie-Adélaïde Dumont de la librairie Doucet, nous dit pourquoi il faut absolument se plonger dans ce livre.



Une dépression ne ressemble pas à une autre. Gilles Paris est tombé huit fois et, huit fois, s’est relevé. Dans ce récit où il ne s’épargne pas, l'auteur tente de comprendre l’origine de cette mélancolie qui l’a tenaillé pendant plus de trente ans. Une histoire de famille, un divorce, la violence du père. Il y a l’écriture aussi, qui soigne autant qu’elle appelle le vide après la publication de chacun de ses romans. Peut-être fallait-il cesser de se cacher derrière les personnages de fiction pour, enfin, connaître la délivrance. «Ce ne sont pas les épreuves qui comptent mais ce qu’on en fait », écrit-il. Avec ce témoignage tout en clair-obscur, en posant des mots sur sa souffrance, l’écrivain nous offre un récit à l’issue lumineuse. Parce qu’il n’existe pas d’ombre sans lumière. Il suffit de la trouver.