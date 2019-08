Ces livres qui ont tant compté, avec Michel Le Bris et Alban Cerisier

Hommage à ces livres auxquels nous devons tant et que l'on n'en finit pas de redécouvrir. Christophe Henning reçoit Michel Le Bris, qui vient de publier "Pour l'amour des livres" (éd. Grasset) et Alban Cerisier, historien, qui a piloté l'édition des œuvres complètes d'Antoine de Saint-Exupéry chez Gallimard.



MICHEL LE BRIS, l'amour des livres

Fondateur du festival Étonnants voyageurs, un festival international du livre et du film à Saint-Malo (dont la prochaine édition se tient au 8 au 10 juin), Michel Le Bris est l'observateur infatigable de la littérature monde, faite d'influences multiples et d'histoires à se raconter d'un continent à l'autre. Et les lecteurs le savent, le voyage commence dès la première page.

Dans "Pour l'amour des livres", Michel Le Bris partage les livres qu'il a lus mais il dit aussi qui il est et ce qu'il est devenu. Non pas "pour raconter [sa] vie" mais montrer comment il envisage la littérature, comment il s'est "construit à travers elle". Lui qui confie avoir eu une enfance "compliquée" et "difficile", explique : "C'est la littérature qui m'a enseigné ceci qu'il y a en chaque être humain une dimension qu'on pourrait dire de transcendance, disons une dimension en tous les cas qui n'est pas réductible au consommé et au produire."

Sur la quatrième de couverture de son ouvrage, on peut lire ceci : "J’ai voulu ce livre comme un acte de remerciement. Pour dire simplement ce que je dois au livre. Ce que, tous, nous devons au livre. Plus nécessaire que jamais, face au brouhaha du monde, au temps chaque jour un peu plus refusé, à l’oubli de soi, et des autres. Pour le plus précieux des messages, dans le temps silencieux de la lecture : qu’il est en chacun de nous un royaume, une dimension d’éternité, qui nous fait humains et libres."



Saint-Exupéry, voir de haut l'humanité

De Saint-Exupéry, on connaît surtout "Le Petit Prince", son roman le plus célèbre traduit dans plus de 360 langues. Éditée par Alban Cerisier, l'édition complète des œuvres de Saint-Exupéry offre un fabuleux voyage en compagnie du pilote écrivain. 1.680 pages, 600 documents : il aura fallu toute une vie d'homme et d'écrivain pour arriver à ce condensé de sagesse et d'universel. Vie d'aviateur aussi, puisque "Du vent, du sable et des étoiles" montre combien sa vocation d'artiste et sa carrière de pilote sont étroitement liées.

Saint-Exupéry c'est cet artiste qui pense le monde et le raconte à travers cette vie d'aviateur, qui "le redécouvre" aussi. Alban Cerisier souligne le caractère inédit de cette vision-là, qui "forcément aboutit à une conscience très aigue de la place, et à certains égards, de l'isolement de l'homme, de sa modestie sur une planète immense que l'aviateur a ce privilège de voir de haut". "Évidemment, voir de haut l'humanité incite à la réflexion." Chez Saint-Exupéry on trouve ainsi une "double conscience", celle de la réalité, avec un certain sens de la description, et "en même temps la coexistence du rêve".



LE coup de cœur de JEan-CLaude Raspiengeas

Dai Sijie, écrivain chinois de langue française, s'était fait connaître pour son délicieux "Balzac et la petite tailleuse chinoise" (éd. Gallimard, 2000), il a aussi reçu le prix Femina en 2003 pour "Le Complexe de Di". Dans son nouveau roman, on retrouve cette "langue absolument magnifique, travaillée, précise", selon les mots de Jean-Claude Raspiengeas.

Après 27 ans passés en France, l'écrivain a décidé en 2011 de revenir en Chine pour écrire "L’Évangile selon Yong Shen" (éd. Gallimard). Une épopée romanesque qui traverse un siècle de l'histoire de la Chine, en suivant le destin d'un pasteur. L'histoire dont s'inspire Dai Sijie n'est autre que celle de son grand-père, l'un des premiers pasteurs chrétiens en Chine.

Émission diffusée en février 2019