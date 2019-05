CETEF - Retour sur l'opération "Duoday"

Première partie :



nous parlons environnement, développement durable, biodiversité, gestion… le tout en lien avec la forêt en Charente. Le CETEF, le Centre d’étude technique environnemental et forestier, travaille au quotidien sur ces dimensions en lien avec les propriétaires privés et plus largement aussi… Dimanche, l’association participe à la Fête de la Nature organisée au Parc de Frégeneuil à Angoulême par le Département.

Mathieu Bergeron, technicien-forestier et animateur, éclaire sur l'approche du CETEF





Deuxième partie :



Retour sur l’opération "Duoday" en Charente… Jeudi dernier, des femmes et des hommes en situation de handicap ont été accueillis dans des entreprises publiques ou privées pour découvrir un métier. Sur place, un salarié était leur tuteur tout au long de la journée pour former ce duo d’un jour…

Sandrine SI MERABET, responsable du pôle entreprises et transition professionnelle à Cap Emploi 16, structure qui œuvre à l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés

Edwige Lalenne, conductrice accompagnatrice à Mouvibus, association qui gère le transport adapté pour des personnes en situation de handicap ou non

et Ingrid Gendron, en recherche d’emploi, qui a justement été accueillie à Mouvibus, témoignent ensemble.