Chanoine Martial Pinoteau - Ernest Psichari 4/5

Ernest Psichari (27 septembre 1883 - 22 août 1914) est un officier et écrivain français. Lieutenant dans les troupes coloniales, il est l'auteur de plusieurs œuvres autobiographiques, contemporain de Charles de Foucauld, passionnés, amoureux du désert et convertis grâce au désert....



Aujourd'hui, le chanoine Martial Pinoteau montre l'inportance pour Ernest Psichari de la solitude du désert dans laquelle il va trouver un sens à sa vie. L'essentiel réside dans la vie intérieure.

Extrait : C’est là que j’ai connu mes premières heures de vraie solitude, là que j’ai, pour la première fois, écouté pieusement les heures tomber dans l’éternel silence du désert. Dans cette terre morte, où jamais un homme n'a fixé sa demeure, il me semblait sortir des limites ordinaires de la vie, m’avancer, tremblant de vertige, sur le rebord de l’éternité. Pendant l’écrasante chaleur des jours, tandis que les partisans dormaient sous le soleil familier, je restais sous ma tente, les genoux au menton, ayant, avec un battement de cœur, comme le sentiment d’une mystérieuse attente.



Extrait : il faut que je continue ma route solitaire. N'est-ce pas une grâce spéciale que cette solitude obstinée qui me laisse face à face avec l'éternité"



Pensent-ils à autre chose qu’à ce que voient leurs yeux, qu’à ce que sent leur cœur, mais ce sont d'honnêtes gens. Ils ont le goût délicat, l’esprit orné, l’amour des choses de l’intelligence, oui mais est-ce tout? J’étais comme cela autrefois. Il me semble que ma vie était un désert bien plus aride que celui que je traverse en ce moment.