Charente biodiversité - La CGT Santé Charente rejette le plan Ma santé 2022

11h00-11h30

Sensibiliser à la biodiversité par des ateliers biodiversité au collège, par la reconnaissance de végétaux pour une colonie de vacances, ou encore par la création d’un potager pour une école primaire sont quelques-unes des actions de l’association biodiversité Charente. Une jeune association fondée par Léo et Kévin qui entendent familiariser les Charentais au respect de la biodiversité.



11h30-12h00

Secrétaire départemental CGT Santé action social, Jérôme Raymond est infirmier psychiatrique au centre spécialisé Camille Claudel. Il dénonce la fermeture de l’unité de soins “esquirol” et le plan “Ma santé 2022” qui prévoit la fermeture de nombreux lits dans le département.

A 11h30 c’est Jérôme Raymond qui nous rejoindra. Délégué syndical CGT Santé il est infirmier psy au centre spécialisé Camille Claudel. Il évoquera avec nous la fermeture de l’unité Esquirol et le plan Ma santé 2022 qui prévoit la fermeture de nombreux lits dans le département. Un plan déjà engagé.