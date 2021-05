Charente Palestine Solidarité - Transfert du corps de Mgr Rol

Première partie :



L’association Charente Palestine Solidarité existe depuis 2007… Régulièrement, elle propose des actions pour mieux comprendre le peuple palestinien, ce qu’il est avec son histoire et sa culture. Et évidemment en fonction de la situation au Proche Orient et de son évolution plus ou moins violente, l’association alerte, interpelle les Charentais puisqu’elle cherche à agir pour une paix juste et durable sur place…

Avec nous, Jean-Claude Caraire, co-président de cette association.





Deuxième partie :



Le corps de Mgr Rol rejoint samedi le caveau des évêques à la Cathédrale d’Angoulême…

Mgr Georges Rol a été évêque titulaire du diocèse d’Angoulême de 1975 à 1993, puis évêque émérite ensuite… Il est décédé en 2017 à 90 ans et a été inhumé au cimetière de Bardines à Angoulême mais il souhaitait l’être dans le caveau des évêques à la Cathédrale d’Angoulême. Samedi, le transfert se fera très officiellement…

Le Père Frédéric Vollaud, curé de la paroisse des Saints-Apôtres et recteur de la Cathédrale, est notre invité.