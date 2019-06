Chevalier D'Eon Thierry Debroux

Incroyable personne que ce chevalier d'Eon qui fascina toute l'Europe jusqu'à sa mort. On pourrait, sans exagération, le comparer à une rock star.Son charme, son magnétisme et surtout l'ambiguïté quant à son sexe en firent une icône. Brillant, surdoué, il aimait la lumière et fit tout pour créer sa propre légende. Si bien qu'aujourd'hui, il n'est pas simple de démèler le vrai du faux. L'histoire de ce James Bond du XIIIème siécle est aujourd'hui sur la scène du Théâtre du Parc grâce à une pièce signée par son directeur Thierry Debroux. Il est notre invité.



Au Théâtre du parc jusqu'au 25 mai, "le chevalier d'Eon", pour une pièce écrite par son directeur, Thierry Debroux, notre invité, une distribution nombreuse et talentueuse sous la direction de Daphné D'Heu.