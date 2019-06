Chorales en Charente - Exposition photos Résidence Habitat Jeunes à Angoulême

Première partie :



Chorales en Charente : une histoire longue de plus de 35 ans… L’envie reste intacte aujourd'hui au sein de cette association qui rassemble des femmes et des hommes autour de grandes œuvres musicales. 3 concerts seront donnés la semaine prochaine à Cognac, Angoulême et Marcillac-Lanville...

Avec nous, Francis Guérin, le président Chorales en Charente, Josette Dietrich, secrétaire et Mary Mayaud, administrateur de l’association, témoignent de la richesse de cette aventure collective.



Deuxième partie :



Ils sont étudiants et logent à la résidence Habitat jeunes à Angoulême…

Landry, Mohamed et Yaya témoignent aujourd’hui dans cette émission. Ils habitent actuellement dans cette résidence qui est gérée par l’association Pierre Sémard. Elle accompagne ces jeunes et tous ceux qui sont logés dans des chambres ou studios sur place… L’association met d’ailleurs en valeur ces jeunes à travers une exposition photo intitulé « plus qu’un logement »… Son vernissage a lieu mardi avant l’assemblée générale de l’association…

En plus de Landry, Mohamed et Yaya, Anna Delage est aussi avec nous, elle est accompagnatrice socio-éducative…