Chrétiens divorcés: La violence et le couple - Contrat de projet Effervescentre

11h00-11h30

Chrétiens divorcés - Chemin d’Espérance est une association qui accompagne les personnes séparées, divorcées, remariées ou non vers la reconstitution. L’association travaille actuellement sur la publication d’un journal consacré à la violence dans le couple. Martine Loloum rédactrice en chef du journal « Chemin d’espérance » recherche des témoignages afin d'en comprendre les mécanismes et la façon de s’en sortir.



11h30-12h00

David Denis, directeur d’Effervescentre le centre socio-culturel et sportif de l’ex communauté de commune Charente-Boeme-Charraud, a signé son « Contrat de projet » 2019-2024. Sur ce territoire « rurbain » le centre social souhaite développer des actions de mobilités, d’animations culturelles des territoires et se penche sur les jeunes invisibles, les 16-29 ans sans repères sortis du système scolaire et isolés.