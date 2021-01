Chris Van Allsburg, un illustrateur fantastique

Audrey Rousselle et RCF, sont de retour du côté de la librairie jeunesse Récréalivres. Gwendal Oulès, qui en ce début d'année nous propose de nous replonger dans le travail d'illustration de Chris Van Allsburg, et de découvrir une nouvelle illustratrice, qui jusque là dessinait pour des fanzines. Son nom, Alice Bunel, une nouvelle venue qui ne manque pas de talent et d'audace.



La sélection de la librairie Récréalivres :



" Le jardin d’Abdul Gasazi " de Chris Van Allsburg, auteur et illustrateur - à partir de 6 ans, 28 pages.



Distribué en Europe par Harmonia Mundi en novembre 2020, il ressort dans un format de luxe grâce à la maison d'édition D’eux et est traduit par Christiane Duchesne. L'auteur de Jumanji explore les frontières entre la réalité et le fantastique. Les illustrations magiquement créées vont hanter les lecteurs après qu’ils aient quitté le jardin d’un homme magicien nommé Abdul Gasazi. Le texte invite les enfants à questionner le réel, les dessins monochromes jouent avec les perspectives du jardin d'art topiaire et de l'architecture du manoir. Le garçon et son chien nous plongent dans un univers au récit original.



Premier livre écrit et illustré par Chris Van Allsburg, qui a été distingué du prestigieux prix Caldecott en 1980.



" Ma baby-sitteuse et les petites personnes ", satyre des travers de notre société, album jeunesse pour les 6 - 8 ans, édité par l'Ecole des loisirs. Textes et illustrations : Alice Bunel



Jusqu’à présent, Alice Bunel dessinait, pour des fanzines, des histoires de jeunes femmes immergées dans notre époque. C’est l’une d’entre elles qu’elle met en scène dans Ma baby-sitteuse et les petites personnes : Sheila, la grande pouliche est la baby-sitteuse de Jacquotte, la jeune poulette. Un duo est né.Sheila et Jacquotte découvrent qu’une animalerie vient d’ouvrir juste à côté de l’école. Le hamster passé de mode, la tendance est aux « Petites Personnes », minuscules humains trop mignons, hauts comme un crayon. Sheila s’enthousiasme, Jacotte s’interroge : N’est-il pas cruel de les tenir en cage ? Est-il normal qu’un être vivant ait une vie de jouet ? Est-ce qu’il ne faudrait pas lui rendre sa liberté ? Le renvoyer dans son pays d’origine ?