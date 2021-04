une méditation qui semble trouver son origine dans le décès de son père.

Sa philosophie souriante et profonde explore ce côté de la vie qui se traduit par la disparition et l’absence des êtres chers. Mais Bobin sait voir au-delà des ombres et l’enfance qu’il n’a pas oubliée le guide inlassablement vers la lumière, comme un papillon.

J.S.Bach accompagne la vie de Christian Bobin. Ici, les Variations Goldberg interprétées au piano par Yuan Sheng et une cantate chantée par Nathalie Dessay.