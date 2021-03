Christiane Rancé : "Nous sommes appelés à parachever la création"

Lors d'une traversée de l'Atlantique en cargo pour une mission professionnelle, l'écrivaine et journaliste Christiane Rancé fait une expérience spirituelle qui la marquera au plus intime. Portée par une joie indicible, elle goûte à la rencontre avec le Tout-Autre, au coeur de l'océan. Face à la difficulté de réitérer l'expérience dans les mêmes conditions, elle poursuit ce voyage iniatique à travers la littérature et l'attention singulière au monde qu'elle suscite, mais aussi à travers l'écriture et la prière. Dans Le Grand large (Albin Michel), elle explore le motif du voyage comme une allégorie de notre passage sur terre, en prenant appui sur des poètes aînés, au premier rang desquels Homère, Dante, Cervantès, Melville ou encore Rimbaud et Yves Bonnefoy...