Christiane Ruisi - Nom de code Isatis. Ce que je sais de lui

Dans la nuit du 1er septembre 1944, les 108 membres du réseau de résistance Alliance détenus au camp alsacien de Schirmeck sont transférés au Struthof où ils sont abattus d’une balle dans la nuque avant d’être incinérés. Parmi eux, se trouve le commandant Jean Chaudière, alias Isatis, le grand père de l’auteure.C’est à partir des archives nationales, des écrits et de dessins inédits que Christiane C. Ruisi retrace le parcours d’Isatis, et nous fait découvrir les multiples facettes d’un homme au fort tempérament. Le récit biographique s’intègre dans une fiction romanesque qui met en scène une restauratrice de peintures murales et un musicologue italien, tous deux attirés par l’art, l’Histoire et la mémoire. L’auteure nous entraîne de la Bourgogne aux Alpes-Maritimes où nous retrouvons l’arrière-pays niçois pendant l’occupation.