Christine de Mazières "Trois jours à Berlin" (Sabine Wespieser éditeur)

Le roman de Christine de Mazières "Trois jours à Berlin" n'est pas un document de plus sur la chute du mur de Berlin; tout y est pourtant exact historiquement, mais l'art, le style, le regard transforment le fait brut en une épopée intérieure, poétique et tendre. De beaux personnages, une atmosphère joliment rendue, et même l'intervention d'un ange, tout est fait pour nous ouvrir le regard. Un beau livre.