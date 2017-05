"L'enfant qui savait" François Garagnon (éd. Monte Cristo)

François Garagnon est écrivain, il habite Annecy. Il est aussi l'auteur du livre "Frathello" et de "Jade et les sacrés mystères de la vie". Dans son nouveau livre, François Garagnon propose un conte, né après une expérience douloureuse où fut invité à parler du rêve à des enfants dans une école. La journée se passe à merveille mais malheureuse lors du conseil de classe, les professeurs brisent en un instant tout ce qui a été construit durant le journée. Le poète parti loin en Afrique fait la rencontre d'un jeune garçon, Akimbo qui va lui montrer la beauté du monde.

Un livre que Christine Lopez (librairie La Procure) recommande "À toute personne qui a gardé son cœur d'enfant ou qui souhaite le retrouver."



"L'amitié" Mgr Jean-Paul Vesco (Bayard)

Mgr Vesco - originaire de Lyon - est actuellement évêque d'Oran en Algérie. Dans cet ouvrage, de la collection "J'y crois", Mgr Vesco évoque sa propre expérience. Il est dominicain et aujourd'hui évêque, et pour lui l'amitié c'est quelque chose de très important pour s'épanouir pleinement dans sa vie d'homme et aussi de frère dominicain. Il puise dans ses amitiés la force de vivre cette vie fraternelle en communauté.