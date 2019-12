Cinéma itinérant charentais- Comment concillierabonance d'eau et sècheresse

11h00-11h30

Chaque semaine sur le territoire de La Rochefoucauld, les communes alentours et les communes encore plus éloignées l’association C.R.C.A.T.B apporte la culture cinématographique au plus près des habitants depuis 1983. Rémy Merle président de l’association C.R.C.A.T.B est le premier invité de Tour de Table.



A 11h30-12h00

Les cours d’eau charentais sont pleins. Les inondations menacent un peu partout. Ha si l’on pouvait stocker cette eau qui tombe en abondance pour l’utiliser lors des périodes de sécheresse ! Un rêve pour la Chambre d’Agriculture et Guillaume Chamouleau, vice président, en charge des grandes cultures et du dossier « Eau ».