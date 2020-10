Cinémas indépendants de Nouvelle-Aquitaine - Expo "La cité des romantiques"

Première partie :



La situation sanitaire rend l’activité des salles particulièrement compliquée. La fréquentation accuse une forte baisse. Du coup, la région a décidé d’accorder une aide pour l’ensemble des salles art et essai. Quel rôle peut d’autant plus jouer dans ce contexte l'association des cinémas indépendants de Nouvelle-Aquitaine ? Réponse avec Elisabeth Deseuvre, secrétaire de cette association et gérante de la société des Bonimenteurs qui exploite notamment le cinéma Le Club à barbezieux.





Deuxième partie :



Une exposition photographique pour approcher les auteurs de BD …

« La Cité des Romantiques », c’est le nom de cette exposition qui se déploie en trois lieux : le musée d’Angoulême, la médiathèque l’Alpha et la Cité internationale de la BD et de l’image… Au coeur de cette approche photographique, des femmes et des hommes auteurs ici à Angoulême. Le fruit d’un travail réalisé sur la durée par Alain François… qui est notre invité…

Avec Elric Dufau, un des auteurs à retrouver dans cette exposition « La Cité des Romantiques. Portraits de la communauté des auteurs d’Angoulême »…