Cinq drôles de soeurs en cuisine

"5 drôles de soeurs en cuisine, les recettes d’une famille du nord ", c'est le titre de l'ouvrage que nous présentent Guite et Annette Duhamel, publié à compte d'auteur.

"Nous sommes cinq sœurs dans la plénitude de l’âge... (entre 73 et 84 ans).

Nous avons cette passion commune des bonnes recettes familiales et avons acquis ce goût de la cuisine auprès de nos parents qui aimaient cuisiner et nous faire partager le plaisir de nous retrouver à table autour de bons repas. Ayant deux frères, nous étions neuf à table.

Nos parents étaient très occupés. Papa avait une affaire de confection, et maman travaillait avec lui. Après la guerre, il avait créé une marque: Hévéa, l’imperméable qui ne perce pas... Et comme il avait de la suite dans les idées, en 1966, il créa le K.Way, dont la définition en tant que coupe-vent est dans le dictionnaire. La préparation des repas était un moment de détente.

Nous étions une famille très unie, heureuse et joyeuse ! Les repas, tous ensemble, avaient pour nous, une très grande importance. C’était un moment privilégié. Nous avons toutes les cinq, des souvenirs heureux, gais et précis de cette belle époque.

Ce que nous avons vécu, nous l’avons communiqué à nos enfants, en conti- nuant à vivre comme nous l’avons appris, et à donner comme nous avons reçu! Eux-mêmes transmettent ces valeurs à leurs enfants, nos petits enfants!

Une vraie vie de famille peut-elle exister sans ces moments d’amour et de partage, enfants et parents, autour de la table?

Ce livre est avant tout, un lien, entre nos parents, enfants et petits-enfants.

Nos recettes sont des recettes familiales qui ne sont pas figées, à vous de les transformer ou les améliorer au gré de votre imagination.

Prenez plaisir à les lire. Prenez plaisir à cuisiner !"

A l’origine, elles souhaitaient simplement écrire un livre pour leurs petits-enfants.

Au final, elles ont eu de nombreux encouragements et recoivent de nombreuses sollicitations de toute la France.

Rendez-vous donc dans la cuisine de Jacotte, Annette, Guite, Colette, et Françoise, qui vont vous partager généreusement leurs plats préférés.