La Petite Librairie de Florence Jaunez et Michèle Tharaud a reçu Claude Carreaux, écrivain Limousin.

Son dernier livre, L' INCONNU D'ESPIGNAC, paru aux éditions des MONÉDIÈRES, est un roman policier et rural. Claude Carreaux fait revivre avec légèreté et humour l'atmosphère traditionnelle d'un village corrézien, à la fin des années cinquante, dans un récit plein de rebondissements.