Claude Vautrin, journaliste et essayiste (rediffusion)

Né à Nancy, de parents vosgiens, cet homme parcourt le monde d'est en ouest et du nord au sud à la recherche de la plus authentique humanité. Il a traversé des déserts et des guerres afin de témoigner de la qualité de sociétés rencontrées. Aujourd'hui il nous raconte les "Mapuches", peuple admirable et menacé du Chili : Claude Vautrin est l'invité de Gilles Laporte dans "Ouvrons les guillemets" !