« Notre but n’est pas de mourir ; notre but, c’est d’être ici, d’être présents … » déclare le poète Claude Vigée à un journaliste, il y a quelques années.



Le poète s’en est allé ce 2 octobre 2020, mais sa poésie est à jamais présente parmi nous. Une chanson de Roland Engel (De Wihnachtsgruess) et une mélodie traditionnelle yiddish (Mein Ruheplatz) accompagnent la lecture du texte Le Buisson ardent, écrit à Jérusalem en 1970.