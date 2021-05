Cleanwalker Angoulême VS mégots-J.Calluaud lauréat Agrilocal produits carnés

11h00-11h30

L’association Cleanwalk lancée en juin 2019 est née d’un mouvement de jeunes qui souhaitent entraîner un maximum de personnes dans la lutte contre les déchets sauvages et la pollution des océans. Depuis, de nombreuses antennes de CleanWalk ont vu le jour à travers le monde et même en Charente où le prochain ramassages de déchets #mégots aura lieu dimanche 9 mai au départ de la place du champ de mars. Florian SCHARWZ ambassadeur CleanWalke est l'invité de ce rendez-vous.



11h30-12h00

Jérôme Calluaud est boucher abatteur à Saint Claud, il vient d’être récompensé par les trophées « Agrilocal » dans la catégorie produits carnés. Une récompense qui souligne la qualité de son travail et des viandes qu’il propose. Sa société, la SARL Calluaud est spécialisée dans la transformation et la conservation de viande de boucherie en Charente, en direction des consommateurs directs et des restaurations collectives.