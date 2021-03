Club d'athlétisme de Montmoreau - Parcours GR2021 : art contemporain et abbayes

Première partie :



Contrairement à de nombreuses autres structures, l’Amicale Jeunesse Montmoreau Athlétisme continue son activité. La pratique de l'athlétisme reste en effet d’actualité…Les entraînements se poursuivent et le club peut aussi aller de l’avant avec des projets et des envies...

Jérome Desbrosse, le président de ce club d’Athlétisme de Montmoreau est notre invité.





Deuxième partie :



La promesse d’une interaction entre des lieux emblématiques du patrimoine qui ont traversé les siècles et des œuvres d’art contemporain…

C’est bien l’enjeu de la collaboration entre le Fonds régional d’art contemporain Poitou-Charentes et des abbayes du territoire du réseau Abbatia. Et elle se concrétise sous la forme d’expositions à voir logiquement jusqu’en juillet…

Pour parler de cette démarche commune, avec nous, Alexandre Bohn, le directeur du FRAC Poitou-Charentes, et Anaël Vignet, directeur de l’espace d’architecture romane de l’Abbaye de Saint-Amant de Boixe…