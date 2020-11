Club des entreprises donatrices RCF Charente - Angoul'aime click and drive

Première partie :



A l’occasion de la semaine de Radio don, nous vous proposons de mettre en lumière un profil particulier de donateurs… avec des chefs d’entreprises... Certains en Charente font en effet le choix de nous soutenir et de nous accompagner. Il existe un club des entreprises donatrices de RCF Charente.

Henri de Pracomtal est justement le président de ce club et le Président directeur général de la Tonnellerie Taransaud à Merpins…





Deuxième partie :



Un soutien logique aux commerçants, restaurateurs, artisans de Grand Angoulême...

L’association et communauté d’entraide et de partage Angoul’aime est très active sur les réseaux sociaux via Facebook. Elle souhaite de manière générale promouvoir Angoulême et son agglomération. Consciente naturellement de la crise et de ses conséquences, elle a créé un groupe Facebook Angoul’aime Click and drive. L’enjeu pour Angoul’aime est de soutenir les commerçants, restaurateurs et artisans d’Angoulême et de l’agglomération...

Florian Mesnard, l’un des fondateurs de cette association, est notre invité.