Club des Saveurs 16 - Le Club Soroptimist et les violences faites aux femmes

Première partie :



Le Club Saveurs 16 est un regroupement de producteurs et d’artisans qui cherche à mettre en valeur des savoir-faire et des spécialités locales. Une dizaine de membres participeront ce week-end aux Gastronomades à l’Espace Carat...

Laëtitia Lafaye, la présidente du Club des saveurs 16, Yann Bellet pour la pisciculture Bellet et Alexandre Renaud pour les Caves Charlemagne et Maison des Maines sont nos invités.





Deuxième partie :



Pour sensibiliser, conscientiser, échanger sur la question des violences faites aux femmes, les Clubs Soroptimist du monde entier s’engagent…

C’est notamment le cas de celui d’Angoulême… qui a proposé la semaine dernière une conférence-débat et qui a prévu, cette semaine, une projection au CGR jeudi à Angoulême autour du film » Une femme d’exception »…

Avec nous, trois invitées, Françoise Rouffignat, la présidente du Club Soroptimist d’Angoulême, Marie-Claude Cournède, la secrétaire et Josiane Vinuesa, chargée de communication.