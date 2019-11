Club nautique montbronnais - Game Connection à Paris

Première partie :



Le club nautique montbronnais est actif depuis 2008. Il cherche à apprendre à nager aux enfants chaque été et plus largement à faire découvrir la richesse des pratiques autour de l’eau…

Guy Sayettat, le président du club, est notre invité.





Deuxième partie :



Des acteurs du monde du jeu vidéo de Nouvelle-Aquitaine ensemble à Paris la semaine dernière pour valoriser le territoire et ses possibilités dans le domaine…

C’était l’un des enjeux pour eux de participer à cette Game Connection organisé du 29 au 31 octobre. Cet événement est une rencontre des acteurs de l’industrie du jeu vidéo…

Avec nous pour revenir sur cette expérience, David Elahée d’Angoulême JV, réseau d’entraide des créateurs de jeux vidéo, David Beauvallet, directeur de communication du Pôle Magélis et Damien Chauveau d’Aurora Game Studio