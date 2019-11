Club nautique montbronnais - Livre témoignage de Francis Ganry

Première partie :



Le club nautique montbronnais est actif depuis 2008. Il cherche à apprendre à nager aux enfants chaque été et plus largement à faire découvrir la richesse des pratiques autour de l’eau…

Guy Sayettat, le président du club, est notre invité.





Deuxième partie :



Un hommage à sa famille et une relecture de sa vie marquée par son enfance en Charente et aussi par des questionnements spirituels...

Francis Ganry est originaire de Charente. Cet homme qui s’est éloigné du département pour ses études et sa vie professionnelle reste profondément marqué par les premières années de sa vie ici en Charente… et un événement en particulier, la mort de son père qui lui a ouvert une réflexion assez large… Francis Ganry a récemment publié un livre « Qui m’a tenu la main le jour de mon certificat d’études. Récit d’un témoin du monde paysan et de la foi » chez Saint-Léger Editions…