Club Photo de Ruelle - Festival international de musique de chambre Commixtus

Première partie :



Le club photo de Ruelle est né au début des années 60 et propose un partage large sur cet art… en participant à des concours, en organisant des expositions… Une est actuellement visible dans le hall d’accueil de la mairie de Ruelle...

Avec nous Pascal Dulac, le président, et Alain Coulombel, le vice-président…



Deuxième partie :



A partir de ce week-end et tout au long du mois de septembre, Commixtus invite à des découvertes musicales…

L’association organise son 12ème Festival international de musique de chambre. Des concerts organisés un peu partout sur le territoire pour mettre en avant des répertoires sur le thème « Beethoven et son temps… 250 ans d’histoire ». Franck Leblois, directeur artistique de Commixtus et Francis Guérin, membre du conseil d’administration, sont nos invités.