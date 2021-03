Club photo Grand Angle Barbezieux - ReSanté-Vous et la réalité virtuelle

Première partie :



le club photo associatif Grand Angle de Barbezieux cherche éviemment à permettre à des passionnés de partager et d’échanger ensemble sur leur pratique. Et puis, ce club propose actuellement son deuxième coucours-exposition photos… en ligne cette année…

Hervé Renaud, le président de ce Club photo Grand Angle, est notre invité.





Deuxième partie :



Une expérience de réalité virtuelle qui a visiblement du sens pour des résidents d’EHPAD….

Des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en Charente ont pu avoir accès à un casque de réalité virtuelle. Des résidents vivent alors une expérience d’immersion et d’ailleurs tout en restant dans leur EHPAD. Cette expérience autour d’un casque de réalité virtuelle est proposée par l’entreprise solidaire d’utilité sociale, Resanté-vous…

avec nous Frédérique BUNLON, chargée de Recherche & Innovation et Floriane Peuch, ergothérapeuthe au sein de ReSanté-Vous…