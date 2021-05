COC Cyclisme - 13ème Festival international de musique de chambre Commixtus

Première partie :



Un club sportif forcément satisfait d’avoir pu organiser une course hier, le Grand Prix de la municipalité à La Couronne. Le CO Couronnais cyclisme s’appuie, au quotidien, sur une approche large du deux roues avec son école de vélo et le partage autour des pratiques.

Avec nous, Stéphanie Ducongé, secrétaire adjointe et Anaïs Morin, membre active.





Deuxième partie :



Deux week-ends de concerts pour partager à nouveau avec le public…

Dès vendredi, le 13ème Festival international de musique de chambre Commixtus offre cette occasion. Une série de concerts qui doit permettre de découvrir des œuvres et des formations : un septuor pour cordes et vents, un quintette à vents ou encore clarinettes, basson et chant… L’association s’inscrit pleinement dans une dynamique culturelle qui peut commencer à reprendre doucement…

Trois invités pour en parler, Franck Leblois, directeur artistique de Commixtus, Francis Guérin, membre du conseil d’administration, et Stéphane Richard, membre de l'association.