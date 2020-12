Cognac Athlétique Club - APF France Handicap et les liens pendant la crise

Première partie :



Depuis le week-end dernier, le Cognac athlétique Club reprend un certain rythme. La reprise des entrainements en extérieur sur le stade d’athlétisme Bernard Becavin est une réalité pour les plus jeunes notamment…Le Cognac Athlétique Club maintient les contacts avec ses licenciés avec des défis et des challenges organisés via les réseaux sociaux...

Thierry Guibault, le vice-président du Cognac Athlétique Club, est notre invité.





Deuxième partie :



Maintenir une dynamique, des liens avec et entre les personnes en situation de handicap...

En cette Journée internationale des personnes handicapées, nous donnons la parole à l’association APF France Handicap qui est au quotidien aux côtés de personnes en situation de handicap et de leurs proches. Depuis le début de la crise sanitaire, l’enjeu est évidemment de poursuivre les liens, les projets pour rompre la solitude, l'isolement.

Avec nous Cécile Morin, chef de projet du développement des actions associatives sur le territoire Vienne-Charente pour la délégation locale APF France handicap et Alexis Bois, chargé de développement des actions associatives sur la Charente.