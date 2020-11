Collecte Banque alimentaire - Les produits monastiques des soeurs de Maumont

11h00-11h30

La banque alimentaire en appel à la générosité.

Comme tous les ans le dernier week-end de novembre c’est le week-end de la collecte de denrées pour la Banque alimentaire de Charente. Cette collecte permet de fournir plus de 20 millions de repas par an dans le département de la Charente. Ce qui ne représente que 6 % des besoins annuels de la Banque alimentaire.

Mais cette année l’incertitude demeure sur la participation des Charentais en raison de la crise sanitaire.





11h30-12h00

Sœur Christine et sœur Nathalie sont moniales à l’abbaye bénédictines de Maumont en Sud Charente. Les monastère en général vivent des produits qu’ils fabriquent, gâteaux, bonbons, cierges, liqueurs et sirops. Mais avec la fermeture des magasins de monastère les ventes ont été stoppées et les recettes également. A Maumont l’activité de reliure, principale ressource de l’abbaye permet, aux sœurs bénédictines de vivre.