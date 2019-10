Collectif composte ta ville et Concours BD Scolaire 2019/2020

11h00-11h30

En juin dernier le collectif composte ta ville, de son propre chef, installait en centre ville d’Angoulême un bac à compost à destination des riverains de la place du palet et du quartier. Anne-Aziliz et Anaïs qui ont pris l’initiative de la fabrication et de l’installation de ce premier composteur de quartier se disent soucieuses de sensibiliser l’opinion à l’urgence du recyclage local des déchets organiques.



11h30-12h00

Le concours BD scolaire 2019/2020 vient d’être lancé. Plus de 4000 établissements français et étrangers participent chaque année à ce rendez-vous. Pénélope Bagieu, Catherine Meurisse, Arthur De Pins, Jérémie Moreau, qui en sera le président cette année, y ont déjà participé. Grégory Duguy, responsable production jeunesse et jeune création pour le festival international de la Bande dessinée, est chargé de l’organisation de ce concours.