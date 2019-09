Collectif Manger mieux sur le Grand Cognac - Fête des vendanges à Archiac

Première partie :



Le collectif « Mangeons mieux » est actif sur le Grand Cognac depuis 6 mois environ. Son objectif : développer une alimentation saine et durable en lien direct avec le territoire et les enjeux actuels...

Martin Calmettes et Christophe Bayle sont tous les deux membres de ce collectif "Mangeons mieux".





Deuxième partie :



Une journée pour plonger dans l’ambiance des vendanges… temps fort pour le territoire du vignoble du Cognac. Dimanche, la Maison de la vigne et des saveurs à Archiac, aux portes de la Charente, propose sa fête des vendanges. L’occasion pour chacun d’approcher l’esprit et certains gestes des vendanges à l’ancienne. Différentes animations seront à vivre dans le cadre de cette journée...

Julien Gandais, chargé de l’accueil du public à la Maison de la vigne et des saveurs à Archiac, est notre invité.