Comité d'amis Emmaüs du Ruffecois & Artisan sellier-harnacheur de Montboyer

11h00-11h30

Le comité Amis d’Emmaüs Ruffec s’est installé fin janvier à Condac. Dans le cadre des activités d’économie sociale et solidaire, d’insertion et de mobilité le comité porte un projet auto-école solidaire. Il ouvrira fin octobre début novembre à Confolens à l’image de ce qui est proposé sur Ruffec. Le comité réalise également une enquête « mobilité et accès aux droits » pour accompagner les personnes en rupture numérique face à la dématérialisation des services publics.



11h30-12h00

Jimmy Martinez sellier-harnacheur s’est installé en mars dernier à Montboyer. Irréductible dans une profession qui tend à disparaître il réalise et conçoit, la plupart du temps sur mesure, en fonction du cavalier, du cheval et de l'usage qui en sera fait des selles, harnais, brides, sangles et protections.