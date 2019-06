Comité d’animations culturelles et équestres de Montignac - Stars et Métiers

Première partie :



Le comité d’animations culturelles et équestres de Montignac-Charente organise régulièrement des actions et manifestations dans la commune, située au nord d’Angoulême. Illustration avec le Marché des producteurs de pays de demain…

Patrick Alleau, le président, et Jean-Jacques Roulaud, le vice-président, partagent sur le quotidien de cette association.





Deuxième partie :



Une fois de plus, le concours Stars et Métiers, Grands prix de l’artisanat, a été relayé cette année en Charente… La semaine dernière, le 18 juin, les lauréats étaient reçus au Château de Fléac. Cette démarche de prix est portée au niveau national par les Chambres de Métiers et les Banques populaires. L’objectif est de valoriser l’excellence et l’innovation dans l’artisanat…

Avec nous, Arnaud Bonnin, directeur de secteur à la Banque populaire, et Fabien Rousseau, le futur gérant de Mecaplus à l’Isle d’Espagnac, lauréat de la catégorie innovation…