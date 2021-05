Comité départemental de cyclotourisme - Festival "Les 3 coups de Jarnac"

Première partie :



La pratique du deux roues dans l’esprit de découverte et de plaisir avant tout… Deux bénévoles élus du Comité départemental de cyclotourisme de la Charente nous éclairent sur les missions, les envies de ce comité… qui s’inscrit dans une dynamique forte… et qui peut s’appuyer sur des outils. En début d’année est ainsi sorti un TOPO guide VTT sur le Tour VTT de la Charente…

Avec nous Gérard Goinaud, vice-président du CODEP Charente et délégué VTT et Bernard Chappuis, responsable de la communication.





Deuxième partie :



La saison 2 du Festival « Les 3 coups de Jarnac » se profile…

Du 28 juillet au 14 août, le théâtre à travers une programmation de pièces et spectacles revient dans l’ouest-Charente. Des représentations sont prévues à Jarnac mais aussi à proximité au Château de Bouteville, à Gondeville ou encore à l’Abbaye de Châtre à Saint-Brice… Un festival adapté bien sûr aux contexte sanitaire…

Pierre Bonnier, président-fondateur de ce Festival « Les 3 coups de Jarnac »; est notre invité.